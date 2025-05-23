شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء فاضح ضد مواطن في صنعاء والسبب لا يصدق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر عناصر من مرور منطقة دارس التابع لميليشيا الحوثي في صنعاء تصرفًا قمعيًا واعتداءً سافرًا على مواطن مدني.

وتعرض المواطن، للضرب والإذلال في أحد الشوارع العامة.

ولم يتوقف الأمر عند الاعتداء الجسدي، حيث أقدم عناصر المرور الحوثيون على صدم حافلة المواطن عمدًا، في تصرف يعكس مدى التسلط والقمع الذي تمارسه الميليشيا بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

