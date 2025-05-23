شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء فاضح ضد مواطن في صنعاء والسبب لا يصدق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر عناصر من مرور منطقة دارس التابع لميليشيا الحوثي في صنعاء تصرفًا قمعيًا واعتداءً سافرًا على مواطن مدني.
وتعرض المواطن، للضرب والإذلال في أحد الشوارع العامة.
ولم يتوقف الأمر عند الاعتداء الجسدي، حيث أقدم عناصر المرور الحوثيون على صدم حافلة المواطن عمدًا، في تصرف يعكس مدى التسلط والقمع الذي تمارسه الميليشيا بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء فاضح ضد مواطن في صنعاء والسبب لا يصدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.