شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ماحدث في منطقة دارس بالقرب من مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وحدة الرصد الإلكتروني في قسم الإعلام المروري بالإدارة العامة لشرطة المرور، متابعتها لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر دورية مرورية أثناء ضبطها باص أجرة في منطقة دارس بأمانة العاصمة صنعاء.

ووجّه مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للنظر في حيثيات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأوضح مصدر مسؤول في شرطة مرور أمانة العاصمة، أن الدورية المعنية تابعة لقسم الحوادث في منطقة دارس، وكانت تؤدي مهامها الاعتيادية في تعزيز الانضباط والسلامة المرورية. وقد تم ضبط الباص الظاهر في الفيديو بسبب تورطه في حادث سير وقع في جولة الجمنة، أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن المقطع المتداول على الإنترنت مجتزأ ولا يعرض تفاصيل الحادث منذ بدايته، كما أنه لم يوضح السياق الكامل للواقعة. وبيّن أن رجال المرور تعاملوا مع سائق الباص في بداية الأمر بأسلوب مهني وأخلاقي، وطلبوا منه التوجه إلى الحجز المروري لاستكمال الإجراءات القانونية ومعالجة أوضاع المصابين، إلا أن السائق رفض الامتثال وواجه رجال المرور بالمقاومة والشتائم، وهو ما ظهر جزئيًا في الفيديو المتداول.

وشدد المصدر على أهمية عدم التسرع في النشر أو توجيه الاتهامات لرجال المرور دون الاطلاع على ملابسات الحوادث كاملة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تشجيع المخالفين ويؤثر سلبًا على السلامة العامة وحقوق المتضررين.

وأكد أن شرطة المرور مستمرة في أداء واجبها لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحد من المخالفات والحوادث التي تسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحق أي عنصر ثبت تجاوزه للصلاحيات، كما تعمل وحدة الرصد الإلكتروني على تتبع عدد من الحسابات التي مارست التحريض والتشويه المتعمد للحادثة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقانون.