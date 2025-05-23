شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا منزلية توثق لحظات مرعبة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشاهد مروعة وثقتها كاميرا مراقبة منزلية في منطقة صرف بني حشيش جنوب شرق صنعاء، كشفت لقطات صادمة عن اللحظات الأخيرة لعدد من المدنيين الذين قضوا نحبهم إثر انفجار ضخم لمخازن أسلحة تابعة للحوثيين.

أظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يتوجهون نحو موقع الانفجار الأولي لمشاهدة تصاعد الدخان وأصوات الانفجارات المتتالية من المخازن المكدسة تحت الأرض.

وبينما كان الفضول يدفعهم لمراقبة ما يحدث عن كثب، فاجأهم انفجار ثانٍ وأكثر قوة، حول المكان إلى كتلة من اللهب والدمار.

التقطت الكاميرا لحظة الموجة الانفجارية التي اجتاحت المنطقة، ملحقة بهم أضرارًا بالغة ومودية بحياة البعض منهم على الفور.