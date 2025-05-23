شكرا لقرائتكم خبر عن علي جار الله اليافعي...البيض ورفاقه هربوا الى الوحدة خوفاً من انهيار الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الثقافة في حكومة الحوثيين علي جار الله اليافعي ان علي سالم البيض والقيادات الجنوبية في ١٩٩٠ اتخذت قرارا بالهروب الى الوحدة اليمنية خوفا من انهيار الجنوب.

وفي مقابلة مع قناة المسيرة قال اليافعي ان الجنوب كان يواجه خطر الانهيار بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان يوفر الدعم للدولة القائمة في جنوب اليمن.

وقال اليافعي ان الشعب اليمني كان موحدا قبل الوحدة اليمنية لكن حرب صيف ١٩٩٤ مزقت اليمن مجددا قبل ان يتوحد اليمن مجددا خلال السنوات الاخيرة . اليافعي قال ان الشعب اليمني موحدا وسيظل .

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