شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد حادثة نادرة..إصابة صياد في المخا إثر اختراق "حوت الخرم" لعنقه(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة نادرة وغريبة، تعرّض أحد الصيادين في سواحل مدينة المخا لإصابة خطيرة بعد أن اخترق "حوت الخرم" رقبته أثناء ممارسة مهنته في عرض البحر.



وبحسب ما ذكره الناشط المعروف في الساحل الغربي، إسماعيل الزوقري، فإن الحادث وقع بشكل مفاجئ، مما استدعى إسعاف المصاب على وجه السرعة إلى مدينة تعز لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



الحادثة أثارت اهتمام العديد من الأهالي والصيادين، نظراً لندرتها وخطورة الإصابة، فيما عبّر ناشطون عن تضامنهم مع الصياد المصاب، متمنين له الشفاء العاجل.



ويُعد "حوت الخرم" من الكائنات البحرية الضخمة والنادرة في المياه اليمنية، ولم تسجل حوادث مشابهة سابقًا بهذا الشكل المباشر والخطير.

