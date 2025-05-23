في هجوم مروع...فاجعة تهز صنعاء: عصابة من إب تقتل ثلاثة أشقاء وتصيب آخر

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عدن - ياسمين التهامي - �هدت العاصمة صنعاء مساء الجمعة جريمة بشعة هزت الأوساط الشعبية، حيث أقدمت عصابة مسلحة على قتل ثلاثة أشقاء وإصابة رابع بجروح خطيرة في هجوم على محلهم بحي مسيك. وقد أثارت هذه الجريمة موجة غضب عارمة ومطالبات واسعة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لوضع حد للفوضى الأمنية المتصاعدة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن مسلحين، يُعتقد أنهم من أبناء محافظة إب، أطلقوا النار على الشقيقين فارس وعصام علي حسن أحمد المصانع، المعروفين بـ"الريمي"، أثناء تواجدهما في محلهما الخاص بإصلاح الدراجات النارية. كما أصيب شقيقهما الثالث بإصابة حرجة نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

تمكن المواطنون من القبض على أحد المتورطين في الجريمة بعد أن حاول الفرار وسقط أمام مطعم الأندلس القريب من موقع الحادث. وفي أعقاب الجريمة، طالب أهالي حي مسيك سلطات الأمر الواقع في صنعاء بضرورة القبض على بقية الجناة وكشف ملابسات الحادثة، مؤكدين على ضرورة تفعيل الأمن لإنهاء حالة الانفلات الأمني التي تشهدها العاصمة.

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