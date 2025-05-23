شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بالسرطان...طبيب سابق في البيت الأبيض يكشف المدة المتبقية في حياة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;كشف الطبيب السابق للبيت الأبيض روني جاكسون، عن المدة المتبقية في حياة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد إصابته بالسرطان.

المسالك البولية

وقال جاكسون، إنه تحدث مع العديد من أطباء المسالك البولية منذ أن خرج الأمر للعلن، واتفق الجميع على أنه قد يعيش من 12 إلى 18 شهرا.

الوقت المتبقي

وأشار جاكسون إلى أن الوقت المتبقي لبايدن قد لا يكون طويلا.

سرطان البروستات

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن المتحدث باسم بايدن أن بايدن شُخصت إصابته "بسرطان البروستات العدواني".



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