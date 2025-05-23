شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق حكومي حول الانفجار الهائل الذي هز صنعاء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الانفجار الهائل الذي هز صباح اليوم الخميس شمال العاصمة المختطفة صنعاء، وأثار حالة من الهلع والرعب بين المواطنين، نجم عن فشل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق أحد الصواريخ من محيط مطار صنعاء.

وأكد الإرياني أن المنطقة لم تشهد أي غارات جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نافيًا بذلك أي تفسيرات أخرى للانفجار.

وندد الإرياني باستمرار مليشيا الحوثي في عسكرة المدن وتحويل المنشآت الحيوية والمناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة منذ انقلابها على الدولة، مشدداً على أن الجماعة تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين ومقدرات الدولة لخطر دائم، سواء نتيجة لفشل عمليات الإطلاق كما حدث اليوم، أو بفعل الضربات المضادة.

وذكّر الإرياني بحوادث سابقة، كان آخرها سقوط صاروخ دفاع جوي في سوق فروة، بالإضافة إلى سقوط صواريخ أو شظاياها في مناطق سكنية بمحافظتي المحويت وهمدان، جميعها نتيجة للإطلاق العشوائي أو الفاشل للصواريخ الحوثية.