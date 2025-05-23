شكرا لقرائتكم خبر عن الموساد ينفذ أكبر عملية أمنية داخل صفوف الحوثيين "اختراق خطير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) نجح في اختراق صفوف ميليشيا الحوثي، وتمكن من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تدمير خمسة مخازن للأسلحة في مناطق متفرقة بمحيط العاصمة اليمنية صنعاء .



ووفقًا للمصادر، فقد قامت وحدات خاصة تابعة للموساد بزرع عبوات ناسفة عبر عناصر حوثية داخل مخازن تحتوي على صواريخ أرض - جو، وطائرات مسيّرة، وتم تفجيرها بشكل متزامن في كلٍّ من: قاع القيضي، صرف (مخازن الجميمة)، خشم البكرة، الحتارش، وسعوان.



وأوضحت المصادر أن التفجيرات أحدثت أضرارًا جسيمة، خاصة في منطقة الحتارش التي شهدت انهيار عدد من المنازل، نتيجة وقوع أحد المخازن في حيّ سكني مكتظ بالسكان.



وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي بدأت تحقيقات مكثفة مع عدد من القيادات الميدانية، متهمةً إياهم بالتواطؤ أو التورط في تمرير العبوات الناسفة وتسهيل عملية تفجيرها عن بُعد.



وتعدّ هذه العملية ضربة موجعة للحوثيين، إذ تكشف حجم الاختراق الأمني الذي تعاني منه الجماعة، في واحدة من أخطر الهجمات التي تستهدف ترسانتها العسكرية منذ بداية الحرب.

