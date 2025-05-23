شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فتاة ابتزت تاجر بصور خادشة للحياء بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م / عدن، بإنها أنهت " ٢٣ " حالة ابتزاز إلكتروني بعدن خلال شهر مارس وأبريل الماضي.

وقال صہہقہہر عبادي، في منشور له على صفحته بالفيسبوك، أن وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م / عدن، أتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، من بينهما حالة ابتزاز و تشهير مارستها (فتاة) بحق مالك مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية، حيث كانت المتهمة التي تدعى (*) قد أرسلت له صورًا خادشة للحياء، وقامت بتهديدهُ بنشرهما إذا لم يدفع لها مبلغًا من المال .

ونبهت وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م / عدن، بالامتناع عن إجراء أي مكالمات فيديو عبر أي تطبيق غير آمن ومع أي شخص مهما كان الغرض، كذلك اتركوا الثقة العمياء الزايدة وامتنعوا من إرسال الصور الشخصية أو معلوماتكم الشخصية أو البنكية لاي شخص مهما كان،، وعدم التعامل أو إرسال أي حوالات مالية لاي شخص وهمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي مهما كان الغرض إذا لم تكن تعرفه مسبقا أو تعرف هويته ومحل إقامته.

وأشارت وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م / عدن، إلى أن مثل هذه الظواهر السيئة و الدخيلة على مجتمعنا لن تنتهي الا بتكاتفنا جميعا وبأذن لله سنبذل قصارى جهدنا حتى يصبح مجتمعنا مجتمع خالي من الإبتزاز الإلكتروني.

مؤكدة بإنها تسعى بشكل كبير إلى حماية جميع ضحايا الإبتزاز عبر الإنترنت , و تسعى إلى العمل جاهدين في تقديم الخدمات المجانية و المباشرة للجميع .

ونوهت وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م / عدن، بإن نكون على يقين جداً أن البدايات التى لا ترضى الله، نهايتها لن ترضيك، ومهما كانت بدايتها جميله وبها لذه فالنهاية حتماً ستكون مؤلمة