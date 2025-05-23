شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة العربية السعودي تقدم دعم عسكري ضخم للشرعية اليمنية ومصادر تكشف الهدف من ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار السعودي المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، سلّمت قوة الواجب السعودية، اليوم الخميس، 25 مركبة عسكرية للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد توزعت المركبات على النحو التالي:

15 مركبة لصالح إدارة أمن الغيضة، مركز محافظة المهرة.

10 مركبات لمحور الغيضة العسكري.

وقد جرت مراسم التسليم بحضور كل من محافظ المهرة محمد علي ياسر، وقائد قوة الواجب 804 العميد البحري الركن خالد محمد البلوي، وذلك في سياق الجهود السعودية الهادفة إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب والتهريب، وتطوير البنية التحتية الأمنية في المحافظة.

إشادة محلية بالدعم السعودي

وخلال عملية التسليم، ثمّن المحافظ محمد علي ياسر الدعم السعودي المستمر لمحافظة المهرة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشمل مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والتنموية والخدمية. كما أشاد بدور تحالف دعم الشرعية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم أهالي المحافظة وتسهم في تعزيز الاستقرار.

تأكيد سعودي على الالتزام بدعم اليمن

من جهته، أكد العميد خالد البلوي أن هذه المساهمة تأتي ضمن التزام المملكة الثابت بدعم اليمن على مختلف الأصعدة، مجددًا التأكيد على استمرار دعم السلطة المحلية في المهرة بما يعزز الأمن ويحفظ الاستقرار.