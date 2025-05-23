شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة مسربة تكشف أمر خطير يستهدف أموال المودعين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أحمد المسيبلي، عن تسجيل لمكالمة هاتفية مسربة تُظهر اتفاقاً بين قياديين حوثيين على نهب أموال المودعين في "كاك بنك".
وتكشف المكالمة، التي أفاد المسيبلي أنها مسربة من "جيكليكيس"، عن تآمر ما يسمى بـ"محافظ البنك المركزي" لدى الحوثيين، محمد اللاعي، مع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، للاستيلاء على أموال البنك.
وبحسب المسيبلي، فإن التسجيل يتضمن حديثاً بين اللاعي ومدير "كاك بنك" يعترفان فيه بأن هذه الممارسات "ستودي بالبلاد في ستين داهية".
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