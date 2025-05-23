شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء يجسد روح الوطن...نسور اليمن يحلقون في سماء الوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في لحظة امتزج فيها صوت المحركات بهدير التاريخ، وتوشحت سماء مأرب بألوان المجد، احتفلت كلية الطيران والدفاع الجوي بالعيد الوطني الـ35 للوحدة اليمنية.

لم تكن فعالية اعتيادية، بل كانت استدعاءً للذاكرة الوطنية، واستحضاراً لأرواح الشهداء الذين حلقوا بأحلامهم فوق التشرذم حتى حطت في 22 مايو 1990، يوم عانق فيه الشمال الجنوب في حضن الوطن الواحد.

وخاطب اللواء الركن أحمد البحش الحاضرين بروح طيار يعرف معنى التحليق في سماء الوطن الموحد، قائلاً إن الوحدة لم تكن قراراً سياسياً عابراً، بل كانت تتويجاً لدماء الشهداء وثورات الشعوب، من 48 إلى سبتمبر وأكتوبر، حتى بزغ فجر 22 مايو.

وأردف: "نحن في كلية الطيران لا نُدرّس الطيران فحسب، بل نُعلّم الانتماء، ونُحلّق بالأجيال في سماء اليمن الكبير... يمن العزة، يمن الوحدة".