شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم والصورة...قيادي حوثية برتبة عقيد يتعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن تعرض القيادي الحوثي هادي السلامي، المنتحل لرتبة “عقيد” والمعيّن من قبل الجماعة مديرًا لقسم قاع القيضي، لمحاولة اغتيال جنوب العاصمة صنعاء، في ظل تصاعد الصراعات والانقسامات داخل صفوف المليشيا.



وبحسب ما أفادت به المصادر ، فإن محاولة الاغتيال جاءت بعد اندلاع أزمة داخلية بين قادة الحوثيين، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن الحريق الذي شب مؤخرًا في أحد مخازن الأسلحة التابعة للجماعة، والواقع قرب مصنع الحبيشي بمنطقة قاع القيضي.



وأشارت المصادر إلى أن بعض القيادات اتهمت السلامي بالضلوع في الحريق، وهو ما نفاه بشدة، وسط أجواء من التوتر الشديد داخل الجماعة. كما تم توجيه اتهامات خطيرة بقيام قيادات عليا بتسريب إحداثيات لمواقع حساسة لصالح الطيران الإسرائيلي، في تصعيد ينذر بانفجار داخلي.



وتحاول قيادة الجماعة، وفق المصادر، إلصاق محاولة الاغتيال بأطراف قبلية معارضة لها، في خطوة تهدف إلى صرف الأنظار عن الصراعات الداخلية والتغطية على تورط شخصيات نافذة داخلها.



وتعيش جماعة الحوثي مؤخرًا حالة غير مسبوقة من الانقسام والتخوين بين قياداتها، نتيجة لصراعات النفوذ والفساد، ما يشير إلى احتمال اتساع رقعة الانهيار الداخلي.