شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة بشان اغتصاب طفلة من قبل مهندس سيارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مؤشر خطير على التدهور الأمني والأخلاقي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تتصاعد وتيرة جرائم الاغتصاب، كاشفة عن واقع مؤلم يتطلب وقفة جادة وعاجلة.

وقد هزت محافظة تعز مؤخراً جريمة مروعة تُضاف إلى هذه السلسلة، حيث أقدم مهندس سيارات على اغتصاب طفلة قاصر في منطقة الحوبان.

فمساء الأربعاء، استغل المدعو "أ. ح"، الذي يعمل مهندس سيارات في منطقة الحوبان، براءة الطفلة "ع. ق. أ" البالغة من العمر 17 عامًا. قام المتهم باستدراج الضحية إلى أحد الباصات المتوقفة أمام ورشته، وهناك، قام بتكبيلها وارتكب جريمته النكراء بحقها.

فور اكتشاف الواقعة، تم اقتياد الطفلة والجاني إلى قسم شرطة الثلايا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد وجهت الشرطة بإحالة الطفلة إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية بعد تعرضها لهذه الصدمة المروعة. من جانبه، تم توقيف الجاني في قسم شرطة الثلاثين بسوق الحوبان في تعز، تمهيداً لاستكمال التحقيقات ومحاكمته.

