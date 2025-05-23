شكرا لقرائتكم خبر عن داخل محل تجاري بالرياض...بيان أمني بشأن القبض على أشخاص اعتدوا على عمال يمنيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبضت شرطة منطقة الرياض على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي متداول يعتدون على آخرين في محل تجاري لخلاف سابق بينهم، وتبين من إجراءات الاستدلال عدم تقدم أطرافها ببلاغ، والقبض على مــن نـــــشر ذلك لمخالفته أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

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