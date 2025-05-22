شكرا لقرائتكم خبر عن وسط انباء عن استهداف منزل قيادي حوثي...قصف عنيف يطال منطقة صرف شمال شرق صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات اسرائيلية قصفا عنيفا على منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد ساعات من قصف استهدف محيط مطار صنعاء الدولي.

وقال مصدر محلي ان قصفا عنيفا من قبل الطيران الاسرائيلي، استهدف منطقة صرف، مشيرا الى ان القصف طال منزلا في المنطقة، دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل، في حين رجحت بعض النصادر ان المنزل يعود لقيادي حوثي لم تحدد هويته.

وفي وقت سابق شنت مقاتلات اسرائيلية غارات على محيط مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع استعداد الركاب للمغادرة على متن رحلة للخطوط الجوية اليمنية.

يأتي ذلك بعد اعلان الحيش الاسرائيلي اعتراض صاروخ باليستي، اطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن.