شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن موقفها من الوحدة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن أحر التهاني للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 35 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وقال السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، في بيان صحافي بالمناسبة "إن هذا اليوم يخلّد روح الوحدة والصمود الراسخ التي يتسم به الشعب اليمني، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اليمني وتتمنى له عيد وحدة وطني سعيد".

وأشار فاجن، الى ان بلاده تتطلع إلى مواصلة التعاون مع اليمن، دفعاً لعجلة الإصلاحات، وتعزيزاً لمؤسسات الدولة في اليمن وإسهاماً في تعزيز الاستقرار الإقليمي..مجدداً التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب اليمني في مساعيه لتحقيق السلام والازدهار في وطنه، وهي رؤية تتناقض تماماً مع رؤية مليشيات الحوثي الإرهابية.

