شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادة الجيش تعقد اجتماع طارئ ووزير الدفاع يصدر توجيهات عاجلة لكافة الوحدات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحاورها.

واستمع وزير الدفاع ورئيس الأركان بحضور نائب رئيس الأركان اللواء الركن احمد البصر، الى تقارير موجزة عن الأوضاع الميدانية والعملياتية في جبهات ومحاور القتال في نطاق المنطقة العسكرية الرابعة في ظل اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المسلحة وقصف المدنيين بشكل مستمر.

وأشاد وزير الدفاع، بجهود قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحاورها القتالية وجبهاتها الممتدة من أبين ولحج الى الضالع وتعز وتصديهم الحازم لاعتداءات مليشيات الإرهاب الحوثية..مؤكداً ان منتسبي القوات المسلحة كانوا ومازالوا سداً منيعاً لحماية الوطن وصخرة صلبة ستحطم المشروع الإيراني الكهنوتي.

من جهته أشاد رئيس هيئة الأركان، ببطولات وصمود منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة في مختلف جبهات القتال لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية..مؤكداً أن حنكة القيادة وصدق الرجال الأبطال أثبتت وجودهم وفاعليتهم وانتصارهم في جبهات الشرف والبطولة والمجد.

وثمن الفريق الداعري، والفريق بن عزيز، خلال الاجتماع الذي ضم، قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد الشاعري، واركان محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي وقائد محور ابين العملياتي العميد الركن سند الرهوة، ومدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن يحيى العيزري، ومدير دائرة الامداد والتموين العميد علي الكود، وعدد من القيادات العسكرية، دعم وإسناد الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة القوات المشتركة لليمن وقواته المسلحة لضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة.