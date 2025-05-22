شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة إنسانية في صنعاء وتكتم حوثي عن الخسائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة بني حشيش بالقرب من مطار صنعاء الدولي، انفجاراً عنيفاً في مخزن صواريخ تابع لمليشيا الحوثي.

وقد أدى الانفجار، الناتج عن سوء تخزين الذخائر والصواريخ، إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتدمير عدد من المنازل المجاورة في حي سكني مكتظ، مما تسبب في كارثة إنسانية وصفت بأنها "جريمة كبيرة لا تُغتفر".

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية تفرض تكتماً شديداً على حجم الخسائر البشرية والمادية، حيث لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن يوضح أسباب الانفجار أو عدد الضحايا.

