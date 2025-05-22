شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الألمانية تعلن القبض على عنصر للحوثيين قاتل في جبهات مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت السلطات القضائية الألمانية إنها قامت اليوم الخميس 22 مايو/أيار 2025 باعتقال مقاتل إلى جانب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، شارك في القتال مع الحوثيين في محافظة مأرب مطلع 2023.

وطبقًا لما نشرته السلطات القضائية الألمانية، تابعته “يمن ديلي نيوز”، فإن الاعتقال تم بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا صدرت يوم الثلاثاء قبل الماضي، باعتقال المواطن اليمني (حسين ح) في مدينة داخاو.

وذكرت السلطات الألمانية أن (حسين ح) انضم إلى “حركة الحوثيين” كعضو في أكتوبر 2022 داخل اليمن، وخضع أولاً لدورة تدريبية أيديولوجية، أعقبتها تدريبات عسكرية استمرت ثلاثة أشهر.

وتابعت: في مطلع عام 2023، شارك لفترة وجيزة كمقاتل مسلح في اشتباكات بمحافظة مأرب اليمنية لصالح التنظيم.

وذكرت السلطات الألمانية أن المتهم عُرض على قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية العليا، الذي أبلغه بمذكرة التوقيف وأمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي بحقه.

وأضافت: تُعد “حركة الحوثيين” منظمة ذات توجه إسلامي متشدد، وهدفها المعلن هو تعزيز وتوسيع نفوذها في اليمن وتدمير دولة إسرائيل. ولتحقيق ذلك، تنفذ الحركة هجمات عسكرية داخل اليمن، وفي المملكة العربية السعودية، وإسرائيل، وكذلك في البحر الأحمر.

وتابعت: منذ 7 أكتوبر 2023، تشارك “حركة الحوثيين” في القتال إلى جانب حركة “حماس” ضد إسرائيل، وتهاجم في هذا السياق سفن الشحن التجاري بشكل متكرر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وهذا الاعتقال هو الأول من نوعه بعد تصنيف ألمانيا جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.

وقالت السلطات إن العنصر الحوثي يُشتبه بشدة في أنه كان، وهو في سن الأحداث، عضوًا في منظمة إرهابية أجنبية بحسب قانون العقوبات الألماني، وما يليها من قانون قضاء الأحداث.