شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: عقب ساعات من غارة جوية إسرائيلية على صنعاء..جماعة الحوثي تتلقى خبر محزن بوفاة أحد أعمدة القوات الجوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي قبل قليل اللواء الركن طيار إبراهيم محمد الكبسي، أحد أبرز قادة سلاح النخبة في القوات الجوية اليمنية، بعد مسيرة طويلة حافلة بالكفاءة والالتزام والانضباط العسكري.



وذلك عقب ساعات من غارات جوية إسرائيلية على العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقد تقرر أن يُشيّع جثمانه الطاهر غدًا الجمعة عقب صلاة الجمعة من جامع التوفيق بجوار مجلس النواب، ويوارى الثرى في مقبرة عشة الرعدي.

