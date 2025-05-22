شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتقل يمنياً للاشتباه في انتمائه للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، 22 مايو/أيار، عن اعتقال مواطن يمني في منطقة داخاو جنوب ألمانيا، على خلفية الاشتباه في انتمائه إلى ميليشيا الحوثي، المصنفة كـ"منظمة إرهابية".

ووفقاً للموقع الرسمي للمكتب، فإن مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 20 مايو 2025 قد أدّت إلى اتخاذ هذا الإجراء. ويُشتبه في أن المواطن اليمني حسين ح. كان عضواً في منظمة إرهابية أجنبية (ميليشيا الحوثي الإرهابية)، وذلك بموجب مواد القانون الجنائي الألماني وقانون العدالة للأحداث.

وتشير التحقيقات إلى أن حسين ح. انضم إلى ميليشيا الحوثي في اليمن خلال أكتوبر 2022. وقد خضع في البداية لتدريب أيديولوجي (دورات ثقافية)، تبعه ثلاثة أشهر من التدريب العسكري. وفي مطلع عام 2023، شارك لفترة وجيزة كمقاتل مسلح في صفوف التنظيم خلال اشتباكات بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

يُذكر أن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني (GBA) هو أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، ويتولى مسؤولية الملاحقات القضائية في القضايا الخطيرة المتعلقة بالجرائم الدولية وأمن الدولة.