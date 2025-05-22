شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيرات طارئة لليمنيين من ماسيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، اليوم الخميس، عن منطقة ضغط جوي منخفض تتمركز حاليا وسط شرق البحر العربي وتتحرك شمالا.

وتوقع المركز أن تتحول إلى منخفض جوي خلال الـ30 ساعة القادمة، مشيراً إلى أنه لات توجد مؤشرات حتى الآن بتأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على اليمن.

ولفت إلى أنه يتابع تطور الحالة الجوية على مدار الساعة.

وفي نشرته الجوية المتوقعة خلال الـ24ساعة القادمة، توقع المركز أن تسود المناطق الصحراوية أجواء صحوة وجافة، حارة إلى شديدة الحرارة تتراوح درجات الحرارة العظمى بين (38 – 44 درجة مئوية) والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمالً.

وذكر أن أجواء المناطق الساحلية، تكون صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة ورطبة، مغبرة نسبياً على السواحل الجنوبية، مع هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية، مشيرا إلى أن الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة على ارخبيل سقطرى تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ووفقا للمركز تكون أجواء المرتفعات الجبلية صحوة أثناء الليل والصباح الباكر، تتحول نهارا ما بين الصحوة والغائمة جزئياً مع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (تعز، إب، الضالع ومرتفعات لحج) وذلك في فترتي الظهيرة والمساء.

وحذر مركز الأرصاد والإنذار المبكر، المواطنين في الصحاري والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة والجافة.

كما حذر من الأجواء الحارة والرطبة في المناطق الساحلية وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب السوائل واستخدام وسائل الوقاية من الشمس.

كما نصح المركز المواطنين بارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة أو البيضاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ونبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تحذيرات طارئة لليمنيين من ماسيحدث خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.