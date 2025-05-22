شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...غارات اسرائيلية تستهدف مطار صنعاء اثناء استعداد المسافرين للمغادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت المقاتلات الاسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مطار صنعاء الدولي بعدة غارات، اثناء استعداد عدد من المسافرين اليمنيين للمغادرة.

وقال مصدر محلي ان الغارات كانت عنيفة وسمع دويها في انحاء متفرقة من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

يأتي ذلك عقب اعلان الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخا أُطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.