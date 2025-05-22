شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح مفاجئ...الانتقالي يحسم الجدل ويكشف السبب الحقيقي وراء فتح طريق الضالع - صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مختار اليافعي:بكل وضوح ومسؤولية، نؤكد أن خطوة فتح طريق الضالع تحمل أبعادًا إنسانية واقتصادية بحتة، وتهدف أولاً وأخيراً إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين وتسهيل حركة التنقل ونقل البضائع والخدمات.

واضاف:ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير هذه الخطوة على أنها تطبيع للأوضاع أو جزء من أي تسوية سياسية، فهي لا تخرج عن إطار الحرص على المصلحة العامة وتلبية الاحتياجات العاجلة للناس.

واختتم:كما تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز جاهزية العاصمة عدن لاستقبال المقرات الرئيسية للمنظمات والمؤسسات الدولية، وتفعيل دورها كمركز رئيسي لحركة التجارة، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق موانئ الحديدة، الأمر الذي يفرض ضرورة توفير ممرات آمنة وفعالة لضمان استقرار الإمدادات الإنسانية والتجارية.

