شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حو ثي غير متوقع بشأن عيد الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد القيادي الحوثي البارز عبدالسلام جحاف، أن الوحدة اليمنية "باقية" ولن يسمح الشعب اليمني شمالاً وجنوباً بتمرير "مشاريع التمزيق".

وشدد جحاف على أن اليمن سيبقى "واحداً موحداً شاء من شاء وأبى من أبى"، وأن "اسمه التاريخي اليمن واليمن باقٍ وسيذهب العنصريون والمناطقيون وأصحاب المشاريع الضيقة إلى مزبلة التاريخ".

وأضاف جحاف: "اليمن قد يمرض لكنه لن يموت". وأشار إلى أن "من سيحافظ على وحدة الشعب والبلد هو الذي سيبقى ومن يمضي خلف أجندات الدويلات الطارئة على الجغرافيا والتاريخ سيصبح قريباً من الماضي".

وتطرق جحاف إلى معاناة الشعب اليمني من "النظام السابق شمالاً وجنوباً"، قائلاً إنه حكم اليمن "بالحديد والنار ولا داعي للتباكي"، مؤكداً أن "من ظن حرب 94 هو ذاته من شن ستة حروب على صعدة".