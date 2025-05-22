تعليق غير متوقع لخالد الرويشان بشان الوحدة

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عدن - ياسمين التهامي - �ال خالد الرويشان:‏لماذا نحتفل ب 22 مايو؟

نحتفل ونحتفي بهذا اليوم لأننا نعي تماماً أنْ لا سبيل لاسترجاع الجمهورية واسترجاع حياتنا ودرب مستقبلنا إلاّ باليمن الكبير الذي يعترف به العالم وسيظل.

واضاف:نحتفل بهذا اليوم لأننا نُحبّ اليمن كبيراً

ووحدهم الصغار يريدونه صغيراً مُقسّماً!

يعرف هؤلاء الصغار ومَن وراءهم أن تقسيم اليمن هو وداعٌ أبديٌ للجمهورية وانتحارٌ سياسيٌ لبلاد ولشعب ، وسقوطٌ مجنون في فك الإمامة المتلهف .. والمتربّص!

توحّدت أوروبا رغم قومياتها ولُغاتها

ويريد الصغار تقسيم اليمن!

واختتم:اليمن الكبير الذي جعل من العرب عرباً ووحّدهم ثقافةً وتاريخاً من الخليج إلى المحيط منذ أكثر من 4000 سنة على الأقل!22 مايو طوقُ نجاة لليمنيين جميعاً ، والحفاظُ عليه حفاظٌ على الجمهورية وتحفيزٌ لاستعادتها واستعادة كرامة واستقرار وسعادة شعب وبلاد.



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