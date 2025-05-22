شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:اطلاق صاروخ حو ثي صوب هذه الدولة والجيش يكشف مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الجيش الاسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدة مدن نتيجة هجوم صاروخي حوثي



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