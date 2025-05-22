شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يفاجئ الجميع بهذا الرد على خطاب الرئيس العليمي بمناسبة عيد الوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي هاني البيض:‏خطاب تاريخي ومتزن ويشكل نقلة نوعية في الخطاب السياسي للشرعية اليمنية لأول مرة يأتي خطاب رسمي من الشرعية بمستوى عالٍ من النضج السياسي والوطني، يعيد الاعتبار للقضية الجنوبية ويؤكد بوضوح على أهمية الحل العادل والمنصف لها

واضاف:فقد خاطب الرئيس رشاد العليمي الجنوب بندّية واحترام، واعترف بالاختلالات الماضية وأكد أن الوحدة لا تعني الإلغاء بل الشراكة والتوازن والتكامل وهو ما يعكس نضجًا سياسيًا متقدماً وتوجهًا نحو مصالحة حقيقية تبدأ بالاعتراف وقد تنتهي ببناء شراكة عادلة والخطاب يؤسس لمرحلة جديدة من المصارحة والمصالحة ،

واختتم:فالكلمة اتسمت بالاتزان والواقعية والتعامل بوعي عميق لمآلات وتحديات المرحلة مع الإقرار بالأخطأ التي صاحبت التجربة الماضية لقد استطاع الرئيس العليمي من خلال كلمته أن يرسل رسالة طمأنة للجميع بأن الوحدة لا تعني الإلغاء والضم والالحاق وبأن الاعتراف بالتعددية والخصوصيات والاستحقاقات السياسية والاجتماعية هو الأساس لأي مشروع وطني قابل للبقاء وهو ما يجعل من هذه الكلمة نقطة تحول مهمة في الثقافة السياسية للشرعية وخطابها الرسمي ، مع بعض اهم القوى السياسية الأخرى على الساحة اليمنية التي نامل ان تحذو حذوها تجاه الجنوب وقضيته العادلة