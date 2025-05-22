شكرا لقرائتكم خبر عن حديث سعودي جديد عن أكبر محافظة جنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المستشار السعودي صالح العمار، أن محافظة حضرموت تُعد من أكبر وأهم المحافظات اليمنية، مشيدًا بجهود اتحاد قبائل حضرموت في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وأوضح العمار أن الاتحاد يعمل بتعاون وثيق مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لاستكشاف مستقبل حضرموت والجنوب بشكل مشترك، مشيرًا إلى الاستقرار الحالي الذي تشهده المحافظة.

وأشار العمار إلى العلاقة التاريخية العميقة بين قبائل وعوائل حضرموت والمملكة العربية السعودية، والتي تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أن تجار حضرموت لعبوا دورًا محوريًا في تعزيز التبادلات التجارية والثقافية بين الطرفين، مما أسهم في استدامة هذه الروابط.

وأوضح أن هناك سوء فهم لدى البعض يظنون أن للسعودية أطماع في حضرموت، وهو ما نفاه بشدة.

كما تطرق إلى الانقسام التاريخي داخل الحزب الاشتراكي اليمني الجنوبي بشأن العلاقة مع السعودية، حيث رفضت فصائل في الحزب هذه العلاقة، بينما أيدها آخرون لتحقيق المصالح المشتركة.

ورغم سيطرة الرؤية الرافضة في تلك الفترة، إلا أن تجار حضرموت ظلوا جسور التواصل بين المنطقتين. ودعا العمار إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم استقرار حضرموت وتحقيق تطلعات أهلها.

