شكرا لقرائتكم خبر عن من هم المستهدفون ولماذا؟...جيبوتي تبدأ بترحيل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ُتداول خبر ترحيل السلطات في جيبوتي لليمنيين المتواجدين على أراضيها في هذا وقالت منصة صدق ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات في جمهورية ‎جيبوتي بترحيل المخالفين لنظام الإقامة في البلاد لا تخص اليمنيين فقط٬ وإنما تشمل تلك الإجراءات المخالفين من كافة الجنسيات.

وأشارت ان هذه الإجراءات ليست بجديدة؛ فقد قامت السلطات في جيبوتي بترحيل المهاجرين غير النظاميين في أعوام سابقة٬ وفي نهاية أبريل 2023؛ أعلن وزير الداخلية الجيبوتي "سعيد نوح حسن" اتخاذ قرار بالقيام بحملة أمنية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

ولا تتوفر إحصائيات محددة لعدد اللاجئين اليمنيين غير اانظاميين في جيبوتي٬ فيما عدد اللاجئين المسجلين بشكل رسمي ٬3,721 بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة.



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