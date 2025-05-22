شكرا لقرائتكم خبر عن الجوبي يكشف أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن موعد غرة شهر ذو الحجة في اليمن للعام الهجري 1446. وأوضح الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أن غرة شهر ذو الحجة 1446هـ ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025م.



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