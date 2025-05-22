شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحركات لضرب إيران.. هل تنزلق المنطقة إلى حرب عالمية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحركات استخباراتية مشبوهة في سماء المنطقة تُفاقم التوتر القائم، ما يرفع منسوب القلق من انزلاق وشيك نحو مواجهة إقليمية مفتوحة.

وفي تطور خطير رصدت طائرة التجسس البريطانية RC-135W Rivet Joint، المسجلة تحت الرقم ZZ666، اليوم الأربعاء، وهي تغادر قاعدة وادينغتون في بريطانيا لتحط في قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تديرها الولايات المتحدة، ما تعد خطوة تحمل أكثر من دلالة في توقيت بالغ الحساسية.

التحرك البريطاني المفاجئ يتزامن مع تقارير نشرتها شبكة CNN خلال الساعات الماضية نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أفادوا بأن القرار النهائي بشأن تنفيذ إسرائيل لضربة ضد منشآت إيران النووية “لم يُحسم بعد”، إلا أن الاحتمال بات أقرب من أي وقت مضى.

المصادر ذاتها كشفت عن اعتراض اتصالات وتحركات عسكرية إسرائيلية تعزز فرضية أن الهجوم بات وشيكاً، فيما أفادت تقارير ببدء نقل ذخائر جوية إسرائيلية، واستكمال مناورات تحاكي استهداف منشآت إيرانية في العمق.

أي تصعيد من هذا النوع، خاصة إن وقع دون تنسيق أميركي مباشر، قد يشكل انقلاباً على نهج ترامب الحذر تجاه إيران، ويفتح أبواب صراع إقليمي واسع، تكون فيه المنطقة مسرحاً لحسابات تتجاوز حسابات الردع التقليدي.



السؤال الملح الآن، هل نحن أمام ساعات حاسمة تسبق عاصفة غير محسوبة العواقب؟ أم أن ما يجري لا يزال ضمن إطار الضغط النفسي الاستراتيجي؟