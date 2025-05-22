شكرا لقرائتكم خبر عن صدور تحذيرات لهؤلاء بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعلن إدارة شرطة السير في العاصمه عدن بأنها سوف تقوم بحملات مروريه مكثفه في كافة مديريات العاصمه عدن لضبط المخالفين لأنظمة و قواعد السير إبتداءً من تاريخ هذا الإعلان و تشمل كافة المخالفات المروريه و أهمها التالي :

- عدم حمل وثائق المركبة الأصلية و رخصة القياده

- قيادة الأطفال ( القصر ) للسيارات

- السيارات التي تعكس الخط

- السيارات التي تسير بدون أرقام

- اللوحات المطموسة و التالفه

- السيارات التي تسير بلوحه واحده

- الباصات التي لا تغلق أبوابها أثناء العمل

- السيارات التي بدون سراجات( عدم صلاحيه الأنوار )

- إستخدام الهاتف النقال أثناء القياده

- الوقوف في الطريق العام و عرقلة حركه السير

كما ننبه مالكي و سائقي سيارات الأجرة التي من خارج المحافظة عدم التأجير و العمل داخل نطاق محافظة عدن.

*وعليه فإن شرطة السير م / عدن تؤكد عدم التهاون مع كل من يخالف ما جاء في نص هذا الإعلان و سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.*

