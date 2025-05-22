شكرا لقرائتكم خبر عن صدور تحذيرات لهؤلاء بعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعلن إدارة شرطة السير في العاصمه عدن بأنها سوف تقوم بحملات مروريه مكثفه في كافة مديريات العاصمه عدن لضبط المخالفين لأنظمة و قواعد السير إبتداءً من تاريخ هذا الإعلان و تشمل كافة المخالفات المروريه و أهمها التالي :
- عدم حمل وثائق المركبة الأصلية و رخصة القياده
- قيادة الأطفال ( القصر ) للسيارات
- السيارات التي تعكس الخط
- السيارات التي تسير بدون أرقام
- اللوحات المطموسة و التالفه
- السيارات التي تسير بلوحه واحده
- الباصات التي لا تغلق أبوابها أثناء العمل
- السيارات التي بدون سراجات( عدم صلاحيه الأنوار )
- إستخدام الهاتف النقال أثناء القياده
- الوقوف في الطريق العام و عرقلة حركه السير
كما ننبه مالكي و سائقي سيارات الأجرة التي من خارج المحافظة عدم التأجير و العمل داخل نطاق محافظة عدن.
*وعليه فإن شرطة السير م / عدن تؤكد عدم التهاون مع كل من يخالف ما جاء في نص هذا الإعلان و سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.*
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