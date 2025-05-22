شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تعلن غدا اجازة رسمية ووزير الانتقالي يؤكد بانه دوام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن التلفزيون الرسمي عن ان يوم غدا اجازة رسمية بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية

فيما اعلنت وزارة الخدمة المدنية بان يوم غدا دوام رسمي وليس اجازة بحسب وزير الانتقالي عبدالناصر الوالي.

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