شكرا لقرائتكم خبر عن صادم لكل اليمنيين ...شرط صارم لتجديد الإقامة في السعودية يربك المقيمين "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتداءً من اليوم، أدخلت الجوازات السعودية متطلبات جديدة لتجديد الإقامة في المملكة. تُلزم الشروط الجديدة جميع الوافدين بالالتزام بها لضمان القدرة على تجديد إقاماتهم، وإلا سيتعرضون لعقوبات صارمة.

تشمل أبرز الشروط العامة التي أعلنتها المديرية ضرورة تواجد العامل داخل المملكة، وأن يكون جوازه ساري المفعول، إضافة إلى عدم تسجيل أي مخالفات مرورية أو بلاغات هروب. كما يجب تسديد جميع الرسوم والغرامات إذا وجدت، مع توفير تقرير طبي معتمد وشهادة تأمين سارية.

من ناحية الرسوم، يُحدد المبلغ المستحق حسب مهنة العامل؛ فعلى سبيل المثال، تجديد إقامة السائق يتطلب 600 ريال سنويًا، بينما رسوم العاملين في الشركات تصل إلى 650 ريال. أما الزوجة والمرافقون تحت سن الـ 20 فيدفعون 500 ريال سنويًا.

ولتسهيل عملية التجديد، توفر الجوازات خدمة إلكترونية عبر منصة أبشر، تسمح بإكمال إجراءات التجديد من خلال بضعة خطوات بسيطة على الموقع.

تهدف هذه التدابير إلى تعزيز تجربة الوافدين وضمان الالتزام بالقوانين المحلية، حيث يُفضل البدء بإجراءات التجديد قبل انتهاء الصلاحية بـ30 يومًا لتجنب الغرامات، مما يعكس مدى حرص المملكة على تنظيم شؤون الإقامة بشكل فعال.