شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال طارق صالح عن ذكرى الوحدة 22 مايو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح طارق محمد صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء 21 مايو 2025, عبر منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو. وقدم صالح الشكر والتقدير لكل يمني تمسك بجمهوريته، ورفض "سطوة الكهنوت ومشروع الولاية وحكم الحرس الثوري". وأكد أن اليمنيين "يتمسكون بهويتهم الوطنية والقومية والدينية، رغم كل العنف الذي تمارسه عصابة الحوثي".

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