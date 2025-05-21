شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة ...السفير الأمريكي يبلغ العليمي بإنهاء العقوبات عن "الحوثيين" وأوروبا تضغط للعودة لخارطة الطريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، ضغوط على القوى اليمنية الموالية للتحالف للسير باتفاق مع صنعاء ..



وكشفت مصادر في المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، كواليس لقاء جمع رشاد العليمي بالسفير الأمريكي لدى اليمن ، ستفن فاجن، مشيرة إلى أن السفير ابلغ العليمي بضرورة السير باتفاق مع “الحوثيين” وذلك ردا على محاولة العليمي التذرع بالعقوبات الامريكية لرفض مساعي يقودها المبعوث الأممي للسير باتفاق جديد باليمن.

وكانت وسائل اعلام رسمية تابعة لحكومة العليمي أفادت بان اللقاء كرس لمناقشة التطورات الإقليمية والإنسانية وسبل وقف انهيار العملة والخدمات الأساسية ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة .

وأشارت المصادر إلى أن العليمي حاول التهرب من استحقاقات السلام عبر الادعاء بعدم جدية من وصفهم بـ”الحوثيين” في إشارة إلى طرح السفير الأمريكي لملف السلام في اليمن.

وتزامنت هذه التطورات مع كشف وسائل اعلام تابعة للإصلاح عن تعرض حكومة عدن لضغوط أوروبية للعودة إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ خارطة الطريق.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر رفيعة في حكومة عدن قولها ان الدول الغربية تضغط للسير بالخارطة بدون ضمانات ..

وكان الاتحاد الأوروبي اعلن في بيان له الأخير حول اليمن إلى دعم المسار الذي يقوده المبعوث الاممي هانس جرودنبرغ لتحقيق السلام في اليمن.

وجاء بيان الاتحاد عقب كشف المبعوث الاممي في احاطة منتصف الأسبوع لمجلس الأمن عن 3 ركائز للسلام تتضمن وقف اطلاق النار وإجراءات اقتصادية يليها الدخول بمفاوضات حل شامل.