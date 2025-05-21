شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. اجتماع بصيرة يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة انتشار الأوبئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – اعلام المديرية

عُقد اجتماع في مبنى السلطة المحلية بمديرية صيرة برئاسة مدير عام المديرية الدكتور محمود بن جرادي، لمناقشة سُبل الحد من انتشار الأوبئة التي تهدد حياة المواطنين.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مديرة مكتب الصحة والسكان بالمديرية الدكتورة أماني عمبر، ورئيس اللجان المجتمعية في صيرة محمد يوسف، ومدير قسم صحة البيئة محمد مبارك، ونائبة مدير مجمع الميدان الدكتورة سماح الشعبي، إلى جانب ممثلين عن قسمي الترصد الوبائي والاستجابة، استعرض أبرز المعالجات والحلول الطارئة للحد من تأثيراته الصحية والمجتمعية.

وخلال الاجتماع شدد الدكتور بن جرادي، على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة انتشار وبائي الحميات والكوليرا.. مؤكداً أن السلطة المحلية تبذل قصارى جهدها للحد من تفشي المرض، رغم التحديات الكبيرة التي تتطلب تكاثف وتكامل جميع الجهود.

وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المطاعم، لضمان التزامها بمعايير النظافة والصحة العامة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرش الضبابي في الأحياء، وتعزيز الجهود التوعوية في المجتمع المحلي

،من خلال تنفيذ حملات توعية واسعة تستهدف المواطنين، خاصة عبر أئمة المساجد لما لهم من دور بارز في نشر الوعي الصحي.