شكرا لبحثكم عن خبر الشرجبي ولملس ونائبة وزير التعاون بالخارجية الهولندية يطلعون على أوضاع المياه في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - اعلام المؤسسة

اطلع وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، ومعهما نائبة وزير التعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية غروتين هيس، والسفيرة الهولندية جانيت سيبن، على أوضاع قطاع المياه خصوصاً في محافظة عدن.

وتعرفوا خلال زيارتهم لمنطقة البرزخ بمديرية خورمكسر، من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيرة، على الوضع الحالي لقطاع المياه في محافظة عدن، والاحتياجات من المشاريع والتحديات التي تواجه المؤسسة وسير العمل في قطاع المياه بشكل عام.

كما قاموا بزيارة لمشروع إنشاء خزان مياه تجميعي "المنطقة الأولى" بمنطقة البرزخ، والبالغة تكلفته 2 مليون و 749 ألف و 865 يورو، بتمويل من البنك الألماني للتنمية ومملكة هولندا، والذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر شركة (دوم انترناشنول).

وأكد الوزير الشرجبي، أهمية دعم جميع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة لجهود الحكومة اليمنية في تطوير قطاع المياه، من خلال توفير التمويل لتنفيذ مشاريع المياه، نظراً لاحتياج قطاع المياه في عدن للعديد من المشاريع مثل مشاريع زيادة إنتاجية المياه، وإنشاء خزانات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الشبكة، والتي ستسهم بشكل واضح ومباشر في تخفيف المعاناة على المواطنين في عدن.

من جانبه ثمّن لملس، الدعم المقدم من الحكومة الهولندية لقطاع المياه في عدن .. مؤكداً أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس التزاماً دولياً بمساندة جهود تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة .. مشيراً إلى أن قطاع المياه يُعد من أبرز القطاعات الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين اليومية، وأن الدعم الهولندي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الخدمات وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية.. لافتاً إلى أهمية استمرار الشراكة مع المانحين في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية للمجتمع المحلي.

وعقب الزيارة، عقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائبة وزير التعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية غروتين هيس، بحضور نائب وزير الخارجية مصطفى النعمان، جلسة مشاورات تضمنت مختلف جوانب الشراكة بين الوزارة والجانب الهولندي بما في ذلك المشاريع قيد التنفيذ والمشروعات المجدولة في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا خطة العمل الخاصة بتحلية مياه البحر لمدينة عدن، بالإضافة إلى برامج التأهيل والتدريب والشراكة مع مراكز البحث العلمي والجامعات في مجال المياه والبيئة.

وثمن الوزير الشرجبي، جهود المملكة الهولندية في دعم قطاع المياه في بلادنا.

من جانبها أكدت غروتين هايس، التزام الحكومة الهولندية بدعم اليمن واستمرار برامج الشراكة في قطاعي المياه والبيئة.