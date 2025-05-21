شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل ...متحدثة البيت الأبيض تكشف عن مصير الطائرة التي أهدتها قطر للرئيس الأمريكي ترامب .."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، عن مصير الطائرة القطرية التي أهدتها الدوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت ليفات خلال مؤتمر صحفي :"الطائرة القطرية المقدمة للولايات المتحدة ستذهب للقوات المسلحة الأمريكية وستكون ضمن الأسطول الرئاسي". وأضافت :"هذه الطائرة ليست تبرعًا شخصيًا أو هدية للرئيس ترامب، ويجب على كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي أن يذهب ويصحح نفسه لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية".

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة من العيار الثقيل ...متحدثة البيت الأبيض تكشف عن مصير الطائرة التي أهدتها قطر للرئيس الأمريكي ترامب .."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.