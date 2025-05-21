شكرا لقرائتكم خبر عن محافظًا على إرث الأجداد... رحيل آخر حميري أصيل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ودّعت يافع في محافظة لحج أحد أبرز رجالها التاريخيين، الشيخ ثابت شائف بن علايه اليافعي، الذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة امتدت لعقود، ظل خلالها صامداً كجبل، ومتمرداً على كل ما خالف قيم الكرامة والنخوة التي ورثها عن أجداده من حمير.

كان الراحل مثالاً للرجل العصامي، العنيد، الذي قاوم كل التحولات التي غزت المجتمع، متمسكاً بتقاليد الأجداد الأصيلة، رافضاً القوانين والدساتير التي لم تنبثق من تراب الأرض التي أحبها ولم يعرف المجاملة في قول الحق، ولا خاف سلطاناً أو حاكماً، وكان رفيق دربه عصاه وبندقيته، وسنده قانون القبيلة وشرف الرجولة.

ونعاه ناشطون وقالوا إنه برحيله، تطوي يافع صفحة من التاريخ الذي كُتب بالكرامة والعزة والمواقف النبيلة، تاركاً خلفه إرثاً من المروءة والصدق في زمن عزّ فيه الرجال.