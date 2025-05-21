شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري...7 أطعمة تحسن حساسية الإنسولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعتبر تحسين حساسية الإنسولين خطوة أساسية للسيطرة على مرض السكري، وتلعب بعض الأطعمة دورًا فعالًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال تقليل مقاومة الإنسولين وتحسين استجابة الجسم له. إليك أبرز هذه الأطعمة:

القرفة

إضافة القرفة إلى القهوة أو وجبة الإفطار مثل الشوفان قد يكون مفيدًا لمرضى السكري، نظرًا لاحتوائها على مركبات فعالة تساهم في تعزيز حساسية الإنسولين.

الأسماك الدهنية

تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، ضروري لمرضى السكري، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 التي تقلل من مقاومة الإنسولين وتدعم صحة القلب.

زيت الزيتون

إضافة زيت الزيتون إلى الأطعمة، مثل السلطات، يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي للسكر، بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات المرتبطة بمقاومة الإنسولين.

الخضراوات الصليبية

الخضراوات مثل البروكلي والكرنب تحتوي على ألياف غذائية ومركبات مضادة للالتهابات، ما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للإنسولين.

الكاكاو

الكاكاو، وخاصة الداكن منه، غني بالبوليفينولات التي تحسن حساسية الإنسولين وتقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما يجعله خيارًا جيدًا ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري.

البيض

البيض يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين، مما يساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز واستقرار مستويات السكر. للحصول على فائدة أكبر، يمكن تناوله مع كمية قليلة من البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي.

عين الجمل (الجوز)

يتميز الجوز بمحتواه الغني من أحماض أوميغا 3، الألياف، ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تساهم في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وتقليل مستويات الالتهاب.