شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...توافق جديد ومهم بين الحوثيين والشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم سنوات الانقسام السياسي وتعدد الحكومات، اتفقت وزارتا الخدمة المدنية في كلٍّ من صنعاء وعدن على إعلان يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية، 22 مايو، في دلالة رمزية توحي بأن المناسبات الوطنية ما زالت تشكل قاسماً مشتركاً تتجاوز فيه الخلافات الإدارية والسياسية.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء أن يوم الخميس 22 مايو سيكون عطلة رسمية لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن الإجازات الرسمية.



في السياق نفسه، أصدرت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة المعترف بها دولياً قراراً مماثلاً يقضي بمنح موظفي وحدات الخدمة العامة إجازة رسمية في اليوم نفسه، وبذات المرجعية القانونية.

وفي ظل التباينات السياسية والإدارية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، يعد هذا التوافق لحظة وطنية يتلاقى فيها الطرفان على قاسم مشترك نابع من ذاكرة الجمهورية اليمنية.