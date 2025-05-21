شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترحيب حكومي...أول منظمة دولة تعلن نقل مقرها من صنعاء إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة رعاية الأطفال الدولية استكمال إجراءات نقل مقرها الرئيسي وعملياتها من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى مدينة عدن، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الحكومة اليمنية.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع مطالبها المستمرة للمنظمات الدولية والإغاثية بضرورة نقل مقراتها إلى المناطق الواقعة تحت سلطتها، لضمان سلامة العاملين وضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بعيداً عن تدخلات الميليشيات.

وأغلقت المنظمة مكتبها في صنعاء بشكل نهائي، وذلك في ظل تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني من قبل ميليشيا الحوثي، والتي شملت اعتقالات ومضايقات وقيوداً مشددة على حركة وتنفيذ الأنشطة الإغاثية.

وتُعد منظمة رعاية الأطفال من أبرز المنظمات الدولية العاملة في اليمن في مجال حماية الطفولة، وتوفير الدعم الصحي والتعليمي للأطفال في مختلف أنحاء البلاد.