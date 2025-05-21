شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة رجل طهران الثاني...إيران تمد يدها للوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �طلق سلطان السامعي، نائب رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين في صنعاء، دعوة إلى مصالحة وطنية شاملة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية.تأتي هذه المبادرة في ظل تصنيف السامعي بأنه "رجل إيران الثاني في اليمن"، حيث يحظى بدعم مباشر من السفارة الإيرانية في صنعاء، بما في ذلك تمويل مستقل عن جماعة الحوثي.

وقد أشار السامعي إلى أن الحل العسكري قد أثبت عجزه عن إنهاء الأزمة، مؤكداً أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى التفاهم والتعايش بين مختلف القوى الوطنية.

يُذكر أن إيران قد تكفلت بتمويل إنشاء قناة "الساحات" الفضائية التابعة للسامعي، والتي تُبث حالياً من طهران بعد أن مُنع بثها من بيروت بطلب من الحكومة اليمنية.

تعكس هذه المبادرة الإيرانية المحاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، مع التركيز على استبعاد الخيار العسكري الذي أثبت عدم جدواه.

السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى استجابة الأطراف اليمنية لهذه الدعوة .

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