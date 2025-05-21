شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الاردن يزور اكبر شركة يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار في مدينة الموقر الصناعية جنوبي العاصمة عمّان. تُعدّ هذه الزيارة تأكيدًا على دعم جلالته للاستثمارات الصناعية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.



وتأسست مجموعة الكبوس في اليمن، وتمتلك استثمارات في سبع دول، بما في ذلك الأردن، حيث بدأت عملياتها هناك عام 2013. تُنتج مصانع المجموعة في الأردن الشاي والقهوة، وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن سنويًا، وتوفر نحو 210 فرص عمل للمواطنين الأردنيين.

وتُصدّر المجموعة 95% من منتجاتها إلى أكثر من 32 دولة، مما يُبرز دورها في تعزيز الصادرات الأردنية. كما تخطط لتوسيع استثماراتها في المملكة من خلال إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية وآخر للمشروبات الغازية.

