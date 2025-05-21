شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية تصدر بيانات بعد سقوط طائرة مصرية ومقتل طاقمها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، عن خالص تعازيها ومواساتها لمصر في حادث سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها نتيجة عطل فني.

وفي بيان رسمي، عبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، الدكتور سفيان القضاة، عن تضامن الأردن الكامل مع مصر، حكومة وشعبا، في هذا المصاب الجلل، مقدما "أصدق التعازي إلى أسر الشهداء". كما أصدرت القوات المسلحة الأردنية بيانا مماثلا "دعت فيه بالرحمة للشهداء وبالصبر والسلوان لذويهم، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه".

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا "أعربت فيه عن خالص التعازي والمواساة لمصر وشعبها، ولعائلات الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الأليم"، مؤكدة تضامن دولة الإمارات مع مصر في هذا الظرف الصعب.

كما أبدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع مصر إثر الحادث المؤسف، "مقدمة أحر التعازي للحكومة المصرية وللشعب المصري ولأسر الشهداء، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

المصدر: وسائل إعلام مصرية