شكرا لقرائتكم خبر عن نشر صورة صالح برفقة البيض ...قائد الجيش يتحدث عن الوحدة اليمنية بكلمات لاول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال رئيس هيئة الاركان الفريق صغير بن عزيز:كانت الوحدة اليمنية وظلت حلما ومطلبا ساميا ونبيلا لكل رجالات الحركة الوطنية اليمنية لأكثر من نصف قرن، حتى تحققت في الثاني والعشرين من مايو الاغر.

واضاف:ولذا كان الهدف الخامس من أهداف ثورة سبتمبر المجيدة قد نص على ضرورة تمتين الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

كانت هذه تفاصيل خبر نشر صورة صالح برفقة البيض ...قائد الجيش يتحدث عن الوحدة اليمنية بكلمات لاول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.